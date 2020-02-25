Эллардайс: пытался купить Обамеянга в «Эвертон»

Бывший главный тренер «Эвертона» и сборной Англии Сэм Эллардайс рассказал о несостоявшемся трансфере нападающего «Арсенала» Пьер-Эмерика Обамеянга в мерсисайдский клуб.

«Я пытался купить Обамеянга в «Эвертон». Сумма трансфера могла быть в районе € 70-80 млн. Мы искали варианты после продажи Лукаку в «Манчестер Юнайтед». У нас был разговор с агентом габонца, и мы получили информацию, что Пьер очень сильно хотел покинуть чемпионат Германии. Мы думали, что у нас будет достаточно времени, чтобы осуществить этот трансфер, но, по правде говоря, мы не сильно продвинулись в переговорах.

На месте «Арсенала» я бы сильно беспокоился, что он может уйти из клуба. Не знаю, что они будут делать. Они не могут просто так позволить ему уйти, учитывая сумму, за которую клуб его приобрёл. У него осталось полтора года по контракту, и если он не захочет подписать новое соглашение, то летом придётся его продать», — приводит слова Эллардайса talkSPORT.