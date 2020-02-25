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Экс-вратарь «Челси»: однажды Диего Коста снял штаны и сел Чалобе на лицо

Экс-вратарь «Челси»: однажды Диего Коста снял штаны и сел Чалобе на лицо
Футбол / Англия 0

Бывший вратарь «Челси» Марцин Булка, ныне выступающий за «Пари Сен-Жермен», поделился воспоминаниями о поведении экс-нападающего синих Диего Косты.

«Однажды на тренировке Чалоба оказался на газоне. Диего подумал, что он симулирует, и начал ругаться на испанском. Прошло некоторое время, а Натаниэл по-прежнему лежал. Тогда Диего снял штаны и сел ему на лицо, а потом убежал. Я никогда не видел ничего подобного, это было нечто», — цитирует Булку A Bola со ссылкой на Foot Truck.

Коста защищал цвета «Челси» с 2014 по 2017 год, после чего вернулся в «Атлетико», за который выступал до переезда в Англию. С синими 31-летний испанец бразильского происхождения дважды становился чемпионом страны, а также завоёвывал Кубок лиги.

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