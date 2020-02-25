Экс-вратарь «Челси»: однажды Диего Коста снял штаны и сел Чалобе на лицо
Бывший вратарь «Челси» Марцин Булка, ныне выступающий за «Пари Сен-Жермен», поделился воспоминаниями о поведении экс-нападающего синих Диего Косты.
«Однажды на тренировке Чалоба оказался на газоне. Диего подумал, что он симулирует, и начал ругаться на испанском. Прошло некоторое время, а Натаниэл по-прежнему лежал. Тогда Диего снял штаны и сел ему на лицо, а потом убежал. Я никогда не видел ничего подобного, это было нечто», — цитирует Булку A Bola со ссылкой на Foot Truck.
Коста защищал цвета «Челси» с 2014 по 2017 год, после чего вернулся в «Атлетико», за который выступал до переезда в Англию. С синими 31-летний испанец бразильского происхождения дважды становился чемпионом страны, а также завоёвывал Кубок лиги.
Терри выложил ролик с боксёрским боем между Диего Костой и массажистом «Челси»
Читайте также
- 25 февраля 2020
-
15:29
-
15:22
-
15:20
-
14:18
-
14:15
-
13:34
-
13:30
-
13:12
-
13:09
-
12:55
-
12:24
-
12:19
-
12:13
-
12:09
-
11:59
-
11:31
-
11:30
-
11:11
-
10:56
-
10:41
-
10:30
-
10:13
-
09:56
-
09:40
-
09:35
-
09:32
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:35
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:48
-
07:21
Партнерский контент