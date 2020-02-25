Хавбек «Уфы» Фомин: мне ещё надо доказать, что достоин сравнения с Бускетсом

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин поделился мыслями о хавбеке «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетсе.



«Чем привлекает Бускетс? Как видит поле, как всегда оказывается в нужной позиции. Вроде не отличается физическими способностями, не самый быстрый или сильный, а всё делает правильно, по уму и играет за счёт головы. Мне ещё надо доказать, что достоин сравнения с Бускетсом.



Я не то что пытался его копировать, просто смотрел нарезки с его хайлайтами. И отслеживал, кто и как играет на моей позиции, тот же Кроос тоже нравится. Хотя я со времён Гвардиолы всегда был за «Барселону». На турнирах с «Краснодаром» я потом с ней встречался, как и с «Миланом» и «Тоттенхэмом», — приводит слова Фомина Sport24.

Каземиро: мы говорим о Месси и Суаресе, но для меня Бускетс — важнейший игрок «Барселоны»