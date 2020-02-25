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«Наполи» — «Барселона»: прямая трансляция матча 1/8 финала ЛЧ начнётся в 23:00

«Наполи» — «Барселона»: прямая трансляция матча 1/8 финала ЛЧ начнётся в 23:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 25 февраля, на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Барселоной». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

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Обслужит встречу немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Ему будут ассистировать судьи на линиях Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный судья — Харм Осмерс.

Ответная встреча «Барселона» — «Наполи» состоится 18 марта в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

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