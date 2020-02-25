«Челси» — «Бавария»: прямая трансляция матча 1/8 финала ЛЧ начнётся в 23:00

Сегодня, 25 февраля, состоится матч «Челси» — «Бавария». Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Челси» — «Бавария» на «Чемпионате»
Обслужит матч французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. Помогать ему будут боковые судьи Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервным рефери будет Франк Шнедер.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Бавария».
Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2019/2020
- 25 февраля 2020
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