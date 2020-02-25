Воспитанник «Спартака» перешёл в армянский «Пюник»
Ереванский «Пюник» в официальном «инстаграме» объявил о переходе российского полузащитника Дмитрия Маляки.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался армянскому клубу бесплатно. Условия контракта игрока не разглашаются.
30-летний Маляка является воспитанником московского «Спартака». Также он выступал за МИТОС, «Ростов», «Томь», «Ангушт», «Енисей», нижегородскую «Волгу», «Нефтехимик», «Луч-Энергию», «Арарат» и «Гомель». Сыграл четыре матча за молодёжную сборную России.
«Пюник», набрав 20 очков в 15 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице армянского национального чемпионата. От первой шестёрки, которая будет вести борьбу за медали и места в еврокубках, ереванский клуб отстаёт на 4 очка.
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