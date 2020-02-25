Рамос — об отстранении «Манчестер Сити»: к счастью, это произошло не с «Реалом»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» прокомментировал решение УЕФА отстранить «горожан» на два года от еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей.



«Понятия не имею, переживают ли в „Манчестер Сити“ из-за этого. Возможно, это дополнительная мотивация для команды показать лучший результат в текущем сезоне Лиги чемпионов. К счастью, это произошло не с нами. Лига чемпионов — особенное соревнование, в котором каждый игрок имеет шанс проявить себя», — приводит слова Рамоса Real Total.



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 26 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.