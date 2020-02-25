Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рамос — об отстранении «Манчестер Сити»: к счастью, это произошло не с «Реалом»

Рамос — об отстранении «Манчестер Сити»: к счастью, это произошло не с «Реалом»
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» прокомментировал решение УЕФА отстранить «горожан» на два года от еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей.

«Понятия не имею, переживают ли в „Манчестер Сити“ из-за этого. Возможно, это дополнительная мотивация для команды показать лучший результат в текущем сезоне Лиги чемпионов. К счастью, это произошло не с нами. Лига чемпионов — особенное соревнование, в котором каждый игрок имеет шанс проявить себя», — приводит слова Рамоса Real Total.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 26 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Де Брёйне: если «Манчестер Сити» не выиграет ЛЧ, все будут называть нас неудачниками
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020