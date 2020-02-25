Нападающий киевского «Динамо» дисквалифицирован на год за употребление допинга
УЕФА дисквалифицировал на год нападающего киевского «Динамо» Артёма Беседина за употребление допинга, сообщается на официальном сайте украинского клуба.
«Динамо» намерено ознакомиться с полным текстом документа о наказании игрока, после чего клуб, возможно, подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Напомним, что игрок не прошёл допинг-тест после гостевого матча группового этапа Лиги Европы с «Мальмё» (3:4).
Беседин является воспитанником «Динамо» и защищает цвета клуба с 2013 года, а в 2015 году выступал на правах аренды за «Металлист». С 2016 года Артём вызывается в сборную Украины.
В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах украинской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 8 голов и получил 6 жёлтых карточек.
Шотландский футболист получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление марихуаны
Читайте также
- 25 февраля 2020
-
18:34
-
18:34
-
18:21
-
18:19
-
18:05
-
17:57
-
17:49
-
17:34
-
17:32
-
17:17
-
17:14
-
17:00
-
17:00
-
16:43
-
16:36
-
16:12
-
15:52
-
15:52
-
15:29
-
15:22
-
15:20
-
14:18
-
14:15
-
13:34
-
13:30
-
13:12
-
13:09
-
12:55
-
12:24
-
12:19
-
12:13
-
12:09
-
11:59
-
11:31
-
11:30
Партнерский контент