Нападающий киевского «Динамо» дисквалифицирован на год за употребление допинга

УЕФА дисквалифицировал на год нападающего киевского «Динамо» Артёма Беседина за употребление допинга, сообщается на официальном сайте украинского клуба.

«Динамо» намерено ознакомиться с полным текстом документа о наказании игрока, после чего клуб, возможно, подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Напомним, что игрок не прошёл допинг-тест после гостевого матча группового этапа Лиги Европы с «Мальмё» (3:4).



Беседин является воспитанником «Динамо» и защищает цвета клуба с 2013 года, а в 2015 году выступал на правах аренды за «Металлист». С 2016 года Артём вызывается в сборную Украины.



В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах украинской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 8 голов и получил 6 жёлтых карточек.