Марадона рассказал, кого поддержит в матче 1/8 финала ЛЧ «Наполи» — «Барселона»
Бывший футболист «Наполи» и «Барселоны» Диего Марадона рассказал, кого поддержит в очной встрече команд в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Вне всяких сомнений, моё сердце с „Наполи“ и неаполитанцами. Особенно в столь сложном матче», — приводит слова Марадоны Il Matino.
Напомним, Марадона выступал в составе «Барселоны» с 1982 по 1984 года, после чего перешёл в «Наполи». За неаполитанский клуб аргентинский футболист играл с 1984 по 1991 год.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» — «Барселона» состоится сегодня, 25 февраля, на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответная встреча «Барселона» — «Наполи» состоится 18 марта в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
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