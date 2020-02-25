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Бонуччи: Роналду — это боевая машина

Бонуччи: Роналду — это боевая машина
Футбол / Италия 0

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился мнением о партнёре по команде нападающем Криштиану Роналду.

«Кроме имеющейся техники выдающимся игроком Роналду делает его стабильность. Он никогда не упускает даже мелочей, которые могут повредить ему. Когда мы возвращаемся с матчей в два часа ночи, то в три часа он переодевается и ныряет в холодную воду, чтобы восстановиться. Он постоянно стремится быть лучшим. Роналду — это боевая машина. Криштиану можно только восхищаться и взять от него две-три вещи. За те два года, что он играет в „Ювентусе“, каждый из нас что-то почерпнул у него и стал лучше», — приводит слова Бонуччи Football365 со ссылкой на L'Equipe.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провёл 21 матч в Серии А и забил 21 гол (семь — с пенальти).

Роналду повторил рекорд Серии А, забив в 11 матчах кряду
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