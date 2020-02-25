Зидан: Гвардиола — лучший тренер в мире

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» поделился мнением о наставнике «горожан» Хосепе Гвардиоле.
«Это противостояние „Реала“ и „Манчестер Сити“, а не противостояние Зидана и Гвардиолы. Это будет интересная встреча. Гвардиола — лучший тренер в мире. Он доказал это в „Барселоне“, „Баварии“ и „Манчестер Сити“. Есть множество выдающих тренеров, но, думаю, он лучший.
Есть множество команд, которые любят контролировать мяч. У каждого соперника есть свои сильные стороны, и наша задача состоит в том, чтобы нейтрализовать их. У „Манчестер Сити“ много сильных сторон, включая контроль мяча. „Реал“ тоже славится этим», — приводит слова Зидана Manchester Evening News.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 26 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
- 25 февраля 2020
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