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Вице-президент УЕФА не исключил отмену или перенос Евро-2020 из-за коронавируса

Вице-президент УЕФА не исключил отмену или перенос Евро-2020 из-за коронавируса
Футбол / Евро-2020 0

Вице-президент УЕФА Мишель Ува высказался о возможной отмене или переносе чемпионата Европы 2020 года из-за коронавируса.

«Сейчас мы следим за развитием событий. Футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране. Мы стараемся не приостанавливать турниры. Соревнования будут прерваны, если ситуация ухудшится», — приводит слова Sport Finding со ссылкой на радиостанцию Rai Radio 1 Sport.

Напомним, Евро-2020 пройдёт летом этого года на 12 стадионах 12 городов 11 стран. Участие в турнире примут 24 национальные команды. Старт соревнований назначен на 12 июня, финальный матч состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 12 июля.

Сборная России в ходе квалификационного раунда сумела досрочно гарантировать себе место в финальной стадии чемпионата Европы. Команда финишировала на втором месте в отборочной группе, уступив лишь Бельгии. На Евро подопечные Станислава Черчесова сыграют в квартете с Бельгией, Данией и Финляндией.

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