Вице-президент УЕФА не исключил отмену или перенос Евро-2020 из-за коронавируса

Вице-президент УЕФА Мишель Ува высказался о возможной отмене или переносе чемпионата Европы 2020 года из-за коронавируса.
«Сейчас мы следим за развитием событий. Футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране. Мы стараемся не приостанавливать турниры. Соревнования будут прерваны, если ситуация ухудшится», — приводит слова Sport Finding со ссылкой на радиостанцию Rai Radio 1 Sport.
Напомним, Евро-2020 пройдёт летом этого года на 12 стадионах 12 городов 11 стран. Участие в турнире примут 24 национальные команды. Старт соревнований назначен на 12 июня, финальный матч состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 12 июля.
Сборная России в ходе квалификационного раунда сумела досрочно гарантировать себе место в финальной стадии чемпионата Европы. Команда финишировала на втором месте в отборочной группе, уступив лишь Бельгии. На Евро подопечные Станислава Черчесова сыграют в квартете с Бельгией, Данией и Финляндией.
- 25 февраля 2020
-
18:34
-
18:34
-
18:21
-
18:19
-
18:05
-
17:57
-
17:49
-
17:34
-
17:32
-
17:17
-
17:14
-
17:00
-
17:00
-
16:43
-
16:36
-
16:12
-
15:52
-
15:52
-
15:29
-
15:22
-
15:20
-
14:18
-
14:15
-
13:34
-
13:30
-
13:12
-
13:09
-
12:55
-
12:24
-
12:19
-
12:13
-
12:09
-
11:59
-
11:31
-
11:30