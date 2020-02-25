Рамос: уверен, что контракт с «Реалом» будет продлён

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил уверенность, что ему удастся продлить контракт с «Королевским клубом».

«СМИ много говорят об этом в последнее время, но между мной и клубом прекрасные отношения. Уверен, что контракт с „Реалом“ будет продлён. Но прямо сейчас самое главное для нас — это сосредоточиться на чемпионате Испании и Лиге чемпионов», — приводит слова Рамоса AS.

Рамос перешёл в «Реал» летом 2005 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 27 млн. В нынешнем сезоне 33-летний защитник принял участие в 23 матчах чемпионата Испании (все — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей (три — с пенальти), а также получил семь жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.