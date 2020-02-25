Литманен поблагодарил всех за Кубок Легенд

Капитан сборной звёзд Яри Литманен поблагодарил всех причастных к Кубку Легенд—2020, который состоялся в Москве.

«Капитан сборной звёзд Яри Литманен благодарит всех за турнир и ждёт вас всех в 2021 году на Кубке Легенд», — сообщается в официальном «инстаграме» турнира.

В финале Кубка Легенд сборная звёзд обыграла сборную России со счётом 6:5 и стала победителем турнира.

Напомним, что финальный матч завершился большим скандалом. Матч закончился по сирене, которую в итоге выключили, со счётом 6:5 в пользу звёзд. Сборная России, тем не менее, продолжила играть и забила гол, после чего судья показал на центр поля. Сборная звёзд стала оспаривать это решение арбитра, и после долгих споров ей была присуждена победа.