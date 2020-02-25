Игроки «Спартака» и известные блогеры поддержат свободу творчества детей

Фонд «СПАРТАК – детям» при поддержке министерства образования Московской области запускает масштабный проект «Свобода творчества», направленный на поддержку и развитие креативных способностей для детей от 12 до 18 лет из малообеспеченных и социально незащищённых семей, а также для воспитанников детских домов Москвы и Московской области. В качестве специальных гостей в проекте примут участие игроки «Спартака» Александр Максименко, Зелимхан Бакаев и Эсекель Понсе, а также известные артисты и спортивные блогеры.



Чтобы подать заявку на участие в проекте, необходимо прислать небольшое эссе о себе и приложить одну или несколько собственных работ по одному из четырёх творческих направлений: спортивная фотография, спортивный репортаж, спортивный live-блог, спортивная иллюстрация. Заявки на участие в проекте принимаются с настоящего момента до 1 марта, а уже 5 марта эксперты проекта подведут промежуточные итоги отбора. 11 марта на домашнем стадионе московской команды «Открытие Арена» пройдёт серия мастер-классов для финалистов проекта и выбор лучшего из лучших по каждому из творческих направлений. Авторы лучших работ пройдут стажировку у кураторов своего направления и станут полноправными участниками творческой работы в реальных проектах.



Конкурсные работы участников проекта принимаются в электронном виде на почту info@spartakforkids.com до 1 марта включительно.