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«Реал» огласил заявку на матч с «Манчестер Сити»

«Реал» огласил заявку на матч с «Манчестер Сити»
Футбол / Лига чемпионов 0

Мадридский «Реал» в официальном «твиттере» объявил заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

В заявку не попал колумбийский хавбек Хамес Родригес.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареола, Диего Альтубе.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско.

Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор.

Встречу мадрицев с «горожанами» обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. В бригаду войдут ассистенты Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. За VAR на матче будут отвечать Массимилиано Иррати и его помощник Чиро Карбоне. Четвёртый рефери — Даниэле Довери.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 26 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответная игра состоится 17 марта в Манчестере.

Зинченко — в заявке «Манчестер Сити» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом»
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