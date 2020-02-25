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Матчи чемпионата Японии отменены до 15 марта из-за коронавируса

Матчи чемпионата Японии отменены до 15 марта из-за коронавируса
Футбол / Прочие турниры 0

Организаторы чемпионата Японии приняли решение об отмене ряда матчей турнира в связи с распространением коронавируса, сообщается на официальном сайте лиги.

Отменены матчи 2-го, 3-го и 4-го туров чемпионата Японии, ранее запланированные в период с 28 февраля по 15 марта. Решение было принято на заседании совета директоров турнира, которое состоялось сегодня, 25 февраля.

«Лига приложит все усилия, чтобы принять меры по предотвращению распространения нового коронавируса и подготовиться к возобновлению соревнований. Новые даты проведения матчей, а также информация о замене билетов появятся позднее», — говорится в сообщении пресс-службы лиги.

Ранее стало известно, что в Италии из-за угрозы распространения коронавируса могут все матчи до 1 марта провести без зрителей.

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