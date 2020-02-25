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Экс-голкипер «Челси» рассказал о вредных привычках Азара

Экс-голкипер «Челси» рассказал о вредных привычках Азара
Футбол / Англия 0

Голкипер «ПСЖ» Марцин Булка, выступавший в составе «Челси», рассказал о вредных привычках бывшего партнёра по лондонскому клубу, а ныне игрока «Реала» Эдена Азара.

«Он любит гамбургеры и пиццу. Постоянно видел его в пиццериях. Эдена не волнует ничего, кроме футбола и приятного времяпрепровождения. В „Челси“ это не было проблемой, но в „Реале“, особенно после недавней травмы, он, вероятно, слегка перебрал с лишним весом», — приводит слова голкипера Goal.com со ссылкой на Foot Truck.

Напомним, Азар получил травму в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1). До этого 29-летний форвард из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.

В нынешнем сезоне на счету бельгийца 10 матчей в чемпионате Испании, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

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