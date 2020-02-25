Кроос рассказал о несостоявшихся трансферах в «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос признался, что мог продолжить карьеру в «Ливерпуле» и «Манчестер Юнайтед».
«Прямых переговоров не было, но Суарес предложил мне рассказать больше о клубе и обо всём остальном. Самое смешное, что тогда он уже собирался в „Барселону“.
Был ещё вариант с „Манчестер Юнайтед“. Ко мне приезжал Дэвид Мойес, и мы договорились об условиях контракта. Но Мойеса уволили, пришёл Луи ван Гал, и это усложнило ситуацию. Луи требовалось время, чтобы построить собственный проект. Некоторое время я ничего не слышал от „Манчестер Юнайтед“, и у меня появились сомнения. А потом начался чемпионат мира, мне позвонил Карло Анчелотти», — приводит слова Тони Крооса The Athletic.
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