Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Челси» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кроос рассказал о несостоявшихся трансферах в «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед»

Кроос рассказал о несостоявшихся трансферах в «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос признался, что мог продолжить карьеру в «Ливерпуле» и «Манчестер Юнайтед».

«Прямых переговоров не было, но Суарес предложил мне рассказать больше о клубе и обо всём остальном. Самое смешное, что тогда он уже собирался в „Барселону“.

Был ещё вариант с „Манчестер Юнайтед“. Ко мне приезжал Дэвид Мойес, и мы договорились об условиях контракта. Но Мойеса уволили, пришёл Луи ван Гал, и это усложнило ситуацию. Луи требовалось время, чтобы построить собственный проект. Некоторое время я ничего не слышал от „Манчестер Юнайтед“, и у меня появились сомнения. А потом начался чемпионат мира, мне позвонил Карло Анчелотти», — приводит слова Тони Крооса The Athletic.

Кроос: Гвардиола был ключевой фигурой для немецкого футбола и для меня лично
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020