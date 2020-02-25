«Челси» — «Бавария»: составы команд на матч Лиги чемпионов
Стали известны стартовые составы лондонского «Челси» и мюнхенской «Баварии» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 25 февраля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
«Челси»: Кабальеро, Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо, Баркли, Маунт, Жиру.
«Бавария»: Нойер, Павар, Тьяго, Боатенг, Коман, Киммих, Алаба, Дэвис, Гнабри, Мюллер, Левандовски.
Обслужит матч бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном, помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Франк Шнедер.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Бавария».
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