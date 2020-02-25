Игроки «Уфы» спели народную итальянскую песню Bella Ciao
Футболисты «Уфы» — защитники Боян Йокич и Денис Терентьев, полузащитники Оливье Тилл и Остон Урунов, а также нападающие Андрес Вомбергар и Ловро Бизяк, исполнили народную итальянскую песню Bella Ciao.
Видео исполнения песни пресс-служба «Уфы» опубликовала в YouTube-канале башкирского клуба.
«Уфа», набрав 25 очков в 19 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Зенит» (45). Следующий матч в чемпионате России «Уфа» проведёт 1 марта с «Краснодаром». Встреча состоится в Краснодаре на одноимённом стадионе. Начало матча в 16:30 мск.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
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