Игроки «Уфы» спели народную итальянскую песню Bella Ciao

Футболисты «Уфы» — защитники Боян Йокич и Денис Терентьев, полузащитники Оливье Тилл и Остон Урунов, а также нападающие Андрес Вомбергар и Ловро Бизяк, исполнили народную итальянскую песню Bella Ciao.

Видео исполнения песни пресс-служба «Уфы» опубликовала в YouTube-канале башкирского клуба.

«Уфа», набрав 25 очков в 19 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Зенит» (45). Следующий матч в чемпионате России «Уфа» проведёт 1 марта с «Краснодаром». Встреча состоится в Краснодаре на одноимённом стадионе. Начало матча в 16:30 мск.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020