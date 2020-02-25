Месси догнал Гиггза по числу матчей в Лиге чемпионов

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси вышел в стартовом составе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм).

Таким образом, Месси догнал бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза по числу матчей в Лиге чемпионов. У обоих игроков по 141 матчу. Больше них в главном еврокубковом турнире Европы провели только Рауль (142), Хави (151), Криштиану Роналду (168) и Икер Касильяс (177).

Матч «Наполи» — «Барселона» проходит в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» — «Барселона».

Обслуживает матч немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Ему ассистируют судьи на линиях Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный судья — Харм Осмерс.