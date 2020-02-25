Гвардиола: очень плохо, что Азар не сыграет с «МС». Имел честь страдать от него в Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о нападающем «Реала» Эдене Азаре в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, бельгийский футболист пропустит матч из-за травмы ноги.



«Очень плохо, что он не сыграет. Я имел честь наблюдать за его игрой и страдать от него в Англии. Когда наблюдаете за ним вблизи, убеждаетесь в качестве этого футболиста. Это отличное приобретение для „Реала“. Хотел бы, чтобы он сыграл с „Манчестер Сити“. Азар — великолепный игрок», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 26 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 23:00 мск.