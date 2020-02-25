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«Валенсия» предложила Пеллегрини пост главного тренера

«Валенсия» предложила Пеллегрини пост главного тренера
Футбол / Испания 0

«Валенсия» проявляет интерес к чилийскому специалисту Мануэлю Пеллегрини, утверждает La Cuarta.

По данным источника, представители испанского клуба уже связывались с тренером, но он пока не дал согласия, так как его смущает кандидатура владельца «Валенсии» Питера Лима.

Напомним, «Валенсия» в начале сезона уволила с поста главного тренера команды Марселино Гарсию Тораля. В данный момент наставником «летучих мышей» является Альберт Селадес.

Что касается 66-летнего Пеллегрини, то в декабре 2019 года он был уволен из «Вест Хэм Юнайтед» и с тех пор является безработным.

«Валенсия», набрав в 25 матчах 38 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов клуб проиграл «Аталанте» (1:4).

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