Сарри: Роналду находится в отличном физическом и психологическом состоянии

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом», а также высказался о форме нападающего туринской команды Криштиану Роналду.
«Лион» — техничная команда, которая прекрасно готова физически и умеет мгновенно ускоряться. Это опасный соперник, в матче с которым надо показать очень хороший футбол.
Криштиану Роналду — игрок, которого высоко ценят во всём мире. Чтобы судить о его форме, достаточно посмотреть на статистику. Это выдающийся игрок, который в отличном состоянии как физически, так и психологически», — приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА.
Матч «Лион» — «Ювентус» состоится завтра, 26 февраля, в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер». Начало матча — в 23:00 мск.
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