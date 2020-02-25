Португальский кондитер создал статую Роналду из шоколада

Португальский шоколатье Хорхе Кардосо создал скульптуру нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает ВВС.

Статуя была выставлена во время карнавала в городе Овар, который является центром одноимённого муниципалитета в составе округа Авейру. Создание скульптуры заняло у кондитера около 200 часов. После завершения карнавала статью выставят в музее Роналду на острове Мадейра.

Видео можно посмотреть в «твиттере» AP Sports.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний португальский форвард принял участие в 21 матче чемпионата Италии (во всех — в основном составе), забил 21 гол (семь — с пенальти) и отдал две результативные передачи.