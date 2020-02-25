Мертенс сравнялся по количеству голов с лучшим бомбардиром в истории «Наполи»
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» принимает «Барселону». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе. К перерыву хозяева ведут в счёте — 1:0. «Чемпионат» проводит платную видеотрансляцию и текстовую трансляцию встречи.
На 30-й минуте матча счёт открыл нападающий «Наполи» Дрис Мертенс. Этот гол стал для бельгийского форварда 121-м забитым мячом за неаполитанцев. Таким образом, Мертенс сравнялся по количеству голов с экс-капитаном команды Мареком Гамшиком, которому принадлежит клубный рекорд. Напомним, Гамшик стал лучшим бомбардиром «Наполи» в декабре 2017 года, превысив достижение Диего Марадоны (115 мячей).
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» состоится 18 марта в Барселоне.
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