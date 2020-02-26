Владелец «Стяуа»: мои игроки слишком часто занимаются сексом

Владелец «Стяуа» Джиджи Бекали связал трёхматчевую безвыигрышную серию команды с тем, что футболисты бухарестского клуба слишком часто занимаются сексом.

«Мои игроки слишком часто занимаются сексом со своими подругами, поэтому последнее время они плохо играют в футбол. Посмотрите на команду Дана Петреску. Игроки ЧФР занимаются сексом всего раз в неделю. Они встречаются с женщинами только один раз в неделю. Наш нападающий Флоринел Коман мог бы отдохнуть, но он занимается другими делами», — приводит слова Бекали Goal.

«Стяуа», набрав в 26 турах 44 очка, занимает пятое место в турнирной таблице румынского национального чемпионата. Следующий матч бухарестский клуб проведёт 29 февраля на выезде с «Ботошани».