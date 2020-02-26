Владелец «Стяуа»: мои игроки слишком часто занимаются сексом
Владелец «Стяуа» Джиджи Бекали связал трёхматчевую безвыигрышную серию команды с тем, что футболисты бухарестского клуба слишком часто занимаются сексом.
«Мои игроки слишком часто занимаются сексом со своими подругами, поэтому последнее время они плохо играют в футбол. Посмотрите на команду Дана Петреску. Игроки ЧФР занимаются сексом всего раз в неделю. Они встречаются с женщинами только один раз в неделю. Наш нападающий Флоринел Коман мог бы отдохнуть, но он занимается другими делами», — приводит слова Бекали Goal.
«Стяуа», набрав в 26 турах 44 очка, занимает пятое место в турнирной таблице румынского национального чемпионата. Следующий матч бухарестский клуб проведёт 29 февраля на выезде с «Ботошани».
Игрок «Стяуа» продолжил игру, несмотря на брошенный в него стул
Читайте также
- 26 февраля 2020
-
00:39
-
00:29
-
00:14
- 25 февраля 2020
-
23:54
-
23:53
-
23:41
-
23:37
-
23:14
-
23:10
-
22:56
-
22:40
-
22:36
-
22:06
-
22:03
-
22:03
-
21:58
-
21:39
-
21:33
-
21:30
-
21:26
-
21:13
-
21:00
-
20:57
-
20:52
-
20:34
-
20:27
-
20:09
-
20:08
-
19:58
-
19:36
-
19:34
-
19:30
-
19:13
-
19:08
-
19:00
Партнерский контент