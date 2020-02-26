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«Бавария» в гостях разгромила «Челси» в Лиге чемпионов

«Бавария» в гостях разгромила «Челси» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Челси» проиграл «Баварии» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживала матч французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. Ему ассистировали судьи на линиях Николя Дано и Сириль Гренгор.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 51-й минуте автором забитого мяча стал Серж Гнабри, которому ассистировал Роберт Левандовски. Через несколько минут мюнхенский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Гнабри, который оформил дубль с передачи Левандовски. На 76-й минуте счёт до крупного довёл Левандовски с паса Альфонсо Дэвиса. В концовке «Челси» остался вдесятером из-за удаления Маркоса Алонсо.

Ответный матч состоится в Мюнхене 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
25 февраля 2020, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Гнабри – 51'   0:2 Гнабри – 54'   0:3 Левандовски – 76'
Удаления: Алонсо – 83' / нет
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