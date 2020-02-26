«Бавария» в гостях разгромила «Челси» в Лиге чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Челси» проиграл «Баварии» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживала матч французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. Ему ассистировали судьи на линиях Николя Дано и Сириль Гренгор.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 51-й минуте автором забитого мяча стал Серж Гнабри, которому ассистировал Роберт Левандовски. Через несколько минут мюнхенский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Гнабри, который оформил дубль с передачи Левандовски. На 76-й минуте счёт до крупного довёл Левандовски с паса Альфонсо Дэвиса. В концовке «Челси» остался вдесятером из-за удаления Маркоса Алонсо.

Ответный матч состоится в Мюнхене 18 марта.