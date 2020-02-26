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Сетьен — первый тренер «Барселоны» за 23 года, не выигравший дебютный матч Лиги чемпионов

Сетьен — первый тренер «Барселоны» за 23 года, не выигравший дебютный матч Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер испанской «Барселоны» Кике Сетьен стал первым за 23 года главным тренером команды, который не смог одержать победу в своём дебютном лигочемпионском матче во главе каталонцев, сообщает Opta.

Сегодня под руководством Сетьена «Барселона» в гостях сыграла вничью 1:1 с итальянским «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, мячи забили Дрис Мертенс и Антуан Гризманн. Последним тренером «Барсы», не добившимся победы в своём первом матче Лиги чемпионов, был голландец Луи ван Гал. Под его руководством команда уступила «Ньюкаслу» 2:3 в сентябре 1997 года.

61-летний Кике Сетьен возглавил «Барселону» 13 января 2020 года, сменив Эрнесто Вальверде. Ранее он тренировал севильский «Бетис».

«Барселона» сыграла вничью с «Наполи» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
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