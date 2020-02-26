Сетьен — первый тренер «Барселоны» за 23 года, не выигравший дебютный матч Лиги чемпионов

Главный тренер испанской «Барселоны» Кике Сетьен стал первым за 23 года главным тренером команды, который не смог одержать победу в своём дебютном лигочемпионском матче во главе каталонцев, сообщает Opta.

Сегодня под руководством Сетьена «Барселона» в гостях сыграла вничью 1:1 с итальянским «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, мячи забили Дрис Мертенс и Антуан Гризманн. Последним тренером «Барсы», не добившимся победы в своём первом матче Лиги чемпионов, был голландец Луи ван Гал. Под его руководством команда уступила «Ньюкаслу» 2:3 в сентябре 1997 года.

61-летний Кике Сетьен возглавил «Барселону» 13 января 2020 года, сменив Эрнесто Вальверде. Ранее он тренировал севильский «Бетис».