Гнабри забил все голы в текущей Лиге чемпионов в Лондоне
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри забил шесть голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Все шесть мячей были отправлены в ворота соперников на стадионах, расположенных в Лондоне.
Четыре гола Гнабри забил «Тоттенхэму» в матче группового этапа турнира, завершившемся победой мюнхенцев со счётом 7:2. Ещё два мяча он отправил в сетку ворот «Челси» в сегодняшнем матче 1/8 финала (3:0).
Ответный матч между «Баварией» и «Челси» состоится на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене 18 марта.
Серж Гнабри перешёл в «Баварию» из бременского «Вердера» 11 июня 2017 года. В составе мюнхенской команды Гнабри выиграл чемпионат и Кубок Германии. В текущем розыгрыше Бундеслиги полузащитник провёл за «Баварию» 21 матч и забил десять голов.
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