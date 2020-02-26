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Гнабри забил все голы в текущей Лиге чемпионов в Лондоне

Гнабри забил все голы в текущей Лиге чемпионов в Лондоне
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри забил шесть голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Все шесть мячей были отправлены в ворота соперников на стадионах, расположенных в Лондоне.

Четыре гола Гнабри забил «Тоттенхэму» в матче группового этапа турнира, завершившемся победой мюнхенцев со счётом 7:2. Ещё два мяча он отправил в сетку ворот «Челси» в сегодняшнем матче 1/8 финала (3:0).

Ответный матч между «Баварией» и «Челси» состоится на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене 18 марта.

Серж Гнабри перешёл в «Баварию» из бременского «Вердера» 11 июня 2017 года. В составе мюнхенской команды Гнабри выиграл чемпионат и Кубок Германии. В текущем розыгрыше Бундеслиги полузащитник провёл за «Баварию» 21 матч и забил десять голов.

«Бавария» в гостях разгромила «Челси» в Лиге чемпионов
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