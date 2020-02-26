Лэмпард — о поражении в матче с «Баварией»: они были сильнее нас во всём

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3).

«Мы сыграли очень плохо. Иногда нужно быть максимально честным. „Бавария“ была сильнее нас во всех компонентах, это неплохо отрезвляет. Именно из-за такого уровня игры они каждый год борются за победу в Лиге чемпионов и чемпионате Германии. Я расстроен из-за того, что не получилось сыграть лучше. Мы должны принять это поражение и работать дальше.

Наши игроки должны задуматься над теми решениями, которые «Бавария» принимала на поле. Так они увидят уровень, к которому надо стремиться. Сейчас меня беспокоит то, насколько быстро мы сможем восстановиться и подготовиться в матчам АПЛ", — приводит слова Лэмпарда ВВС.

Ответный матч состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» 18 марта.