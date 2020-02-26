Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сетьен — о матче «Наполи» и «Барселоны»: моментов было мало, но это был вопрос терпения

Сетьен — о матче «Наполи» и «Барселоны»: моментов было мало, но это был вопрос терпения
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер испанской «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал игру своей команды в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», завершившемся вничью 1:1.

«Ответный матч пройдёт на „Камп Ноу“, поэтому ничья — хороший результат. В первом тайме „Наполи“ играл очень близко к своей штрафной и защищался вдесятером. Мы почти не создавали моментов, но понимали, что это вопрос терпения.

Что касается потерь, то из-за перебора жёлтых карточек мы не сможем рассчитывать на Видаля и Бускетса. У Пике травма голеностопа, что-то сказать о сроках восстановления пока невозможно", — приводит слова Сетьена Marca.

Голы в матче забили Дрис Метренс и Антуан Гризманн. Ответная встреча пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» 18 марта.

Сетьен — первый тренер «Барселоны» за 23 года, не выигравший дебютный матч Лиги чемпионов
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020