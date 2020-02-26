Сетьен — о матче «Наполи» и «Барселоны»: моментов было мало, но это был вопрос терпения

Главный тренер испанской «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал игру своей команды в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», завершившемся вничью 1:1.

«Ответный матч пройдёт на „Камп Ноу“, поэтому ничья — хороший результат. В первом тайме „Наполи“ играл очень близко к своей штрафной и защищался вдесятером. Мы почти не создавали моментов, но понимали, что это вопрос терпения.

Что касается потерь, то из-за перебора жёлтых карточек мы не сможем рассчитывать на Видаля и Бускетса. У Пике травма голеностопа, что-то сказать о сроках восстановления пока невозможно", — приводит слова Сетьена Marca.

Голы в матче забили Дрис Метренс и Антуан Гризманн. Ответная встреча пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» 18 марта.