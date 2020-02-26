УЕФА может отменить Евро-2020, дебют Ковальчука в «Вашингтоне». Главные новости дня

В УЕФА могут отменить Евро-2020 из-за коронавируса, результаты игрового дня Лиги чемпионов и дебют Ильи Ковальчука в «Вашингтоне» — в подборке главных новостей дня.

1. Вице-президент УЕФА не исключил отмену или перенос Евро-2020 из-за коронавируса.

2. Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу во втором раунде турнира в Дохе (Катар). Уроженка Санкт-Петербурга разгромила Игу Свёнтек из Польши со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.

3. Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Ведраном Чорлукой.

4. Владелец «Спартака» Леонид Федун потерял более $ 500 млн за сутки из-за коронавируса.

5. После домашнего поражения «Авангарда» от «Автомобилиста» (2:4) определились все пары соперников в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина в Восточной конференции.

6. «Барселона» сыграла вничью с «Наполи» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

7. «Бавария» в гостях разгромила «Челси» в Лиге чемпионов.

8. Гол и буллит Александра Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Виннипег». Илья Ковальчук провёл дебютный матч за столичный клуб.

9. В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3. Одним из главных героев матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, который повторил достижение Мессье, Гретцки и Ягра.

10. Российские теннисистки Анна Калинская и Анастасия Потапова не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Акапулько в парном разряде. В стартовом матче турнира российский дуэт уступил американке Дезире Кравчик и мексиканке Джулиане Олмос со счётом 5:7, 4:6.