УЕФА может отменить Евро-2020, дебют Ковальчука в «Вашингтоне». Главные новости дня

В УЕФА могут отменить Евро-2020 из-за коронавируса, результаты игрового дня Лиги чемпионов и дебют Ильи Ковальчука в «Вашингтоне» — в подборке главных новостей дня.
1. Вице-президент УЕФА не исключил отмену или перенос Евро-2020 из-за коронавируса.
2. Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу во втором раунде турнира в Дохе (Катар). Уроженка Санкт-Петербурга разгромила Игу Свёнтек из Польши со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.
3. Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Ведраном Чорлукой.
4. Владелец «Спартака» Леонид Федун потерял более $ 500 млн за сутки из-за коронавируса.
5. После домашнего поражения «Авангарда» от «Автомобилиста» (2:4) определились все пары соперников в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина в Восточной конференции.
6. «Барселона» сыграла вничью с «Наполи» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
7. «Бавария» в гостях разгромила «Челси» в Лиге чемпионов.
8. Гол и буллит Александра Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Виннипег». Илья Ковальчук провёл дебютный матч за столичный клуб.
9. В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3. Одним из главных героев матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, который повторил достижение Мессье, Гретцки и Ягра.
10. Российские теннисистки Анна Калинская и Анастасия Потапова не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Акапулько в парном разряде. В стартовом матче турнира российский дуэт уступил американке Дезире Кравчик и мексиканке Джулиане Олмос со счётом 5:7, 4:6.
- 26 февраля 2020
-
09:54
-
09:34
-
09:33
-
09:18
-
08:30
-
07:03
-
04:34
-
04:17
-
03:02
-
02:31
-
02:16
-
01:52
-
01:40
-
01:22
-
00:55
-
00:52
-
00:39
-
00:29
-
00:14
- 25 февраля 2020
-
23:54
-
23:53
-
23:41
-
23:37
-
23:14
-
23:10
-
22:56
-
22:40
-
22:36
-
22:06
-
22:03
-
22:03
-
21:58
-
21:39
-
21:33
-
21:30