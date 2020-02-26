Гнабри — после разгрома «Челси»: Лондон по-прежнему красный
Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри отреагировал на победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси», который прошёл на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершился разгромной победой его команды со счётом 3:0. Сам игрок отметился двумя голами.
«Лондон по-прежнему красный», — написал 24-летний футболист в своём «твиттере».
Напомним, Гнабри начинал карьеру в «Арсенале» и защищал цвета клуба с 2012 по 2016 год. «Канониры» являются принципиальным соперником «Тоттенхэм Хотспур» и также соперничают с «Челси». В октябре прошлого года, когда «Бавария» разгромила «шпор», хавбек аналогичным образом потроллил их болельщиков.
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