«Арсенал» намерен организовать прощальный матч для Венгера и Касорлы

«Арсенал» планирует организовать прощальный матч для бывшего наставника команды Арсена Венгера и экс-полузащитника Санти Касорлы перед началом следующего нового сезона, сообщает Daily Mail.
По информации источника, клуб уже связывался с французским специалистом, который может впервые совершить официальный визит на «Эмирейтс» после своей 22-летней работы в клубе в качестве главного тренера. Также в клубе выразили готовность устроить прощальный матч для бывшего хавбека Санти Касорлы, травмы которого помешали испанцу полностью раскрыться и проявить себя в лондонском клубе. В качестве соперников на матч «Арсенал» намерен позвать нынешний клуб Касорлы «Вильярреал».
«Арсенал» располагается на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Микеля Артеты набрали 37 очков в 27 турах.
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