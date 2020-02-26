Дюгарри: матч «Наполи» — «Барселона» получился отвратительным. Бускетс играл, как мой папа

Бывший футболист «Барселоны» Кристоф Дюгарри высказался о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сине-гранатовые на выезде сыграли вничью с «Наполи» (1:1), а также раскритиковал выступление полузащитника каталонцев Серхио Бускетса.



«Матч был отвратительным. Бускетс? Он играл так, словно мой папа вышел на поле», — цитирует Дюгарри Get French Football News в «Твиттере» со ссылкой на RMC.



Счёт в матче на 30-й минуте открыл нападающий «Наполи» Дрис Мертенс. «Барселона» ответила голом форварда Антуана Гризманна на 57-й минуте. Под занавес встречи гости остались в меньшинстве – с поля был удалён полузащитник Артуро Видаль.



Ответный матч «Барселона» – «Наполи» пройдёт 18 марта на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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