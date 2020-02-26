Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дюгарри: матч «Наполи» — «Барселона» получился отвратительным. Бускетс играл, как мой папа

Дюгарри: матч «Наполи» — «Барселона» получился отвратительным. Бускетс играл, как мой папа
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший футболист «Барселоны» Кристоф Дюгарри высказался о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сине-гранатовые на выезде сыграли вничью с «Наполи» (1:1), а также раскритиковал выступление полузащитника каталонцев Серхио Бускетса.

«Матч был отвратительным. Бускетс? Он играл так, словно мой папа вышел на поле», — цитирует Дюгарри Get French Football News в «Твиттере» со ссылкой на RMC.

Счёт в матче на 30-й минуте открыл нападающий «Наполи» Дрис Мертенс. «Барселона» ответила голом форварда Антуана Гризманна на 57-й минуте. Под занавес встречи гости остались в меньшинстве – с поля был удалён полузащитник Артуро Видаль.

Ответный матч «Барселона» – «Наполи» пройдёт 18 марта на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Матч «Наполи» — «Барселона» — пока самый скучный в плей-офф. Объясняем почему
Быстрый разбор игры. Как менялась роль Месси, и почему обе команды не обостряли.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020