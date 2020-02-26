Дюгарри: матч «Наполи» — «Барселона» получился отвратительным. Бускетс играл, как мой папа

Бывший футболист «Барселоны» Кристоф Дюгарри высказался о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сине-гранатовые на выезде сыграли вничью с «Наполи» (1:1), а также раскритиковал выступление полузащитника каталонцев Серхио Бускетса.
«Матч был отвратительным. Бускетс? Он играл так, словно мой папа вышел на поле», — цитирует Дюгарри Get French Football News в «Твиттере» со ссылкой на RMC.
Счёт в матче на 30-й минуте открыл нападающий «Наполи» Дрис Мертенс. «Барселона» ответила голом форварда Антуана Гризманна на 57-й минуте. Под занавес встречи гости остались в меньшинстве – с поля был удалён полузащитник Артуро Видаль.
Ответный матч «Барселона» – «Наполи» пройдёт 18 марта на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
- 26 февраля 2020
-
09:54
-
09:34
-
09:33
-
09:18
-
08:30
-
07:03
-
04:34
-
04:17
-
03:02
-
02:31
-
02:16
-
01:52
-
01:40
-
01:22
-
00:55
-
00:52
-
00:39
-
00:29
-
00:14
- 25 февраля 2020
-
23:54
-
23:53
-
23:41
-
23:37
-
23:14
-
23:10
-
22:56
-
22:40
-
22:36
-
22:06
-
22:03
-
22:03
-
21:58
-
21:39
-
21:33
-
21:30