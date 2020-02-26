«Реал» — «Манчестер Сити»: видеотрансляция матча Лиги чемпионов, смотреть онлайн

Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
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Прямая видеотрансляция матча «Реал» — «Манчестер Сити» на «Чемпионате»
Обслужит матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Ему будут ассистировать судьи на линиях Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Резервный арбитр — Даниэле Довери.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Манчестер Сити».
Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2019/2020
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