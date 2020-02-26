«Монако» включился в борьбу за Мертенса
«Монако» включился в борьбу за нападающего «Наполи» Дриса Мертенса, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, итальянский клуб далёк от продления контракта с футболистом сборной Бельгии, вследствие чего «Монако» выразил готовность подписать игрока бесплатно по истечении контракта. Монегаски предлагают Мертенсу высокую зарплату, однако бельгиец на данный момент не уверен в целесообразности перехода. Приоритетным вариантом в Италии для игрока остаётся «Интер», который готов предложить контракт в размере € 5 млн.
В текущем сезоне чемпионата Италии Дрис Мертенс принял участие в 20 матчах. Бельгийский форвард забил 6 голов и стал автором 4 результативных передач.
Мертенс сравнялся по количеству голов с лучшим бомбардиром в истории «Наполи»
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