«Монако» включился в борьбу за Мертенса

«Монако» включился в борьбу за нападающего «Наполи» Дриса Мертенса, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, итальянский клуб далёк от продления контракта с футболистом сборной Бельгии, вследствие чего «Монако» выразил готовность подписать игрока бесплатно по истечении контракта. Монегаски предлагают Мертенсу высокую зарплату, однако бельгиец на данный момент не уверен в целесообразности перехода. Приоритетным вариантом в Италии для игрока остаётся «Интер», который готов предложить контракт в размере € 5 млн.

В текущем сезоне чемпионата Италии Дрис Мертенс принял участие в 20 матчах. Бельгийский форвард забил 6 голов и стал автором 4 результативных передач.