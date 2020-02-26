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«Реал Мадрид» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
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«Реал» — «Манчестер Сити», Лига чемпионов: прямой эфир матча начнётся 26 февраля в 23:00

«Реал» — «Манчестер Сити», Лига чемпионов: прямой эфир матча начнётся 26 февраля в 23:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 26 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Реал» — «Манчестер Сити» на «Чемпионате»

Обслужит матч бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Помогать ему будут ассистенты Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Резервный рефери — Даниэле Довери.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Манчестер Сити».

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