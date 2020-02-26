«Оренбург» расстался с тренером-консультантом Сафоновым

«Оренбург» в своём официальном «твиттере» объявил об уходе из клуба тренера-консультанта Эдуарда Сафонова.



«Футбольный клуб «Оренбург» расторг контракт с тренером-консультантом Эдуардом Сафоновым по соглашению сторон. ФК «Оренбург» благодарит Эдуарда Юрьевича за сотрудничество и желает успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении клуба.



«Оренбург», набрав 19 очков в 18 турах, находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны вылета команду отделяет 1 очко, а «Ахмату», располагающемуся на спасительной, 12-й строчке, коллектив уступает по дополнительным показателям.



В первом матче после возобновления чемпионата «Оренбург» сыграет с «Крыльями Советов». Встреча пройдёт 28 февраля в Самаре на стадионе «Самара Арена», стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

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