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Венгер предложил отменить правило выездного гола в еврокубках

Венгер предложил отменить правило выездного гола в
Венгер предложил отменить правило выездного гола в еврокубках
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, ныне работающий руководителем отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, поделился мнением о правиле выездного гола, действующем в плей-офф еврокубковых турниров.

«Команды играют дома с мыслью, что каждый пропущенный гол – это наполовину вылет. Порой возникает ощущение, что это правило становится большой помехой, потому что на своём поле футболисты вынуждены атаковать, но при этом осторожно играть в обороне.

Я давно предлагал избавиться от правила выездного гола хотя бы до дополнительного времени, потому что в современном футболе мяч, забитый в гостях, имеет слишком большое значение. Присутствие этого правила больше нельзя ничем объяснить. Оно было введено, когда гостевой матч мог не показываться на телевидении, а поля были плохими. Думаю, отмена правила стала бы хорошим решением», — цитирует Венгера Mirror со ссылкой на beIN Sports.

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