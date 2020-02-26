Вилья: был уверен на 90%, что перейду в «Арсенал»

Бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья рассказал, что был уверен в переходе в лондонский «Арсенал» перед тем, как присоединился к «Атлетико».
«У нас с «Арсеналом» было много звонков и встреч. В тот момент я был уверен на 90 процентов, что перейду в клуб к Арсену Венгеру. Но сделку так и не удалось согласовать, поэтому через три-четыре дня я уже оказался в «Атлетико». Не знаю, что было бы, если бы я всё-таки подписал контракт с «Арсеналом». Я рад, что оказался в испанском клубе не только потому, что мы одержали победу в чемпионате Испании. Я был счастлив, что сделал такой выбор на тот момент», — приводит слова Вильи ВВС.
Давид Вилья перешёл в «Атлетико» из «Барселоны» в 2013 году. В составе мадридского клуба футболист принял участие в 36 матчах, в которых забил 13 голов. Нападающий сборной Испании объявил о завершении профессиональной карьеры 12 ноября 2019 года.
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