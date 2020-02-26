Вилья: Месси — это Месси, Иньеста, Хави и Бускетс

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Испании Давид Вилья поделился мнением о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.

Испанский форвард перешёл в каталонский клуб из «Валенсии» в 2010 году и провёл в составе команды три сезона.

«Не помню, чья была фраза, но кто-то сказал: «Месси — это Месси, Иньеста, Хави и, если захотите, Бускетс». Когда я это услышал, подумал, что тоже так считаю.

Если меня спросят, какова его лучшая позиция на поле, я не смогу ответить. Он не «девятый номер», но он один из лучших бомбардиров, он не «десятка», но отдаёт огромное количество результативных передач. Он невысокий, но забивает головой. Месси хорош абсолютно во всём. Мы думали, что он плохо играет правой ногой, но потом видели невероятные голы. Думаю, что он даже играл в каком-то матче на позиции вратаря, да и там сыграл хорошо.

Это и есть Месси. Все знают, что он тихий парень и ведёт себя естественно как в раздевалке, так и на поле», — приводит слова Вильи ВВС.