Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Все шесть немецких клубов выиграли первые матчи плей-офф еврокубков впервые за 31 год

Все шесть немецких клубов выиграли первые матчи плей-офф еврокубков впервые за 31 год
Футбол / Лига чемпионов 0

Немецкие команды, участвующие в нынешних розыгрышах еврокубковых турниров, сыграли первые матчи плей-офф. Последней свою встречу провела «Бавария», на выезде разгромившая «Челси» со счётом 3:0 в первом раунде 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее успеха в главном еврокубке также добились дортмундская «Боруссия», дома одолевшая «Пари Сен-Жермен» (2:1), и «РБ Лейпциг», одолевший в гостях «Тоттенхэм Хотспур» (1:0). В Лиге Европы «Айнтрахт» разгромил на своём поле «Ред Булл Зальцбург» (4:1), также игравшие дома «Вольфсбург» и «Байер» с одинаковым счётом (2:1) переиграли соответственно «Мальмё» и «Порту».

Как сообщает пресс-служба Бундеслиги, все шесть немецких команд одержали победу в первых матчах плей-офф еврокубков впервые за 31 год. В последний раз такое происходило в 1989 году.

Первый матч Лэмпарда в плей-офф ЛЧ — ужас. «Бавария» не заметила защиту «Челси»
Гнабри будет сниться Аспиликуэте в страшных снах.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020