Все шесть немецких клубов выиграли первые матчи плей-офф еврокубков впервые за 31 год

Немецкие команды, участвующие в нынешних розыгрышах еврокубковых турниров, сыграли первые матчи плей-офф. Последней свою встречу провела «Бавария», на выезде разгромившая «Челси» со счётом 3:0 в первом раунде 1/8 финала Лиги чемпионов.



Ранее успеха в главном еврокубке также добились дортмундская «Боруссия», дома одолевшая «Пари Сен-Жермен» (2:1), и «РБ Лейпциг», одолевший в гостях «Тоттенхэм Хотспур» (1:0). В Лиге Европы «Айнтрахт» разгромил на своём поле «Ред Булл Зальцбург» (4:1), также игравшие дома «Вольфсбург» и «Байер» с одинаковым счётом (2:1) переиграли соответственно «Мальмё» и «Порту».



Как сообщает пресс-служба Бундеслиги, все шесть немецких команд одержали победу в первых матчах плей-офф еврокубков впервые за 31 год. В последний раз такое происходило в 1989 году.

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