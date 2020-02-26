«Манчестер Юнайтед» намерен согласовать сделку по Грилишу в феврале

«Манчестер Юнайтед» планирует согласовать трансфер полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша до чемпионата Европы 2020 года, сообщает, Daily Mail.

Как утверждает источник, такое желание клуба вызвано тем, чтобы избежать повышения трансферной стоимости футболиста в случае его вызова в сборную Англии. Главной тренер национальной сборной Гарет Саутгейт не раз присутствовал на матчах с участием «Астон Виллы».

Контракт Джека Грилиша с «Астон Виллой» рассчитан до 2023 года, а его сумма отступных составляет € 50 млн. Манкунианский клуб собирается воспользоваться этой опцией как можно раньше, чтобы избежать дополнительных трат. Ранее появилась информация, что в случае сохранения прописки в английской Премьер-лиге бирмингемский клуб потребует у «Манчестер Юнайтед» сумму, приближённую к € 100 млн.

В этом сезоне чемпионата Англии полузащитник принял участие в 25 матчах, забив 7 голов и став автором 6 результативных передач.