«Бавария» представила форму к 120-летию клуба

Мюнхенская «Бавария» на своём официальном сайте представила специальный комплект игровой формы, выпущенный в честь 120-летия клуба.
Футболка выполнена в белом цвете, при этом рукава и воротник сделаны в тёмно-красном цвете. Шорты также тёмно-красные, а гетры – чёрные. Также на них присутствует белая полоса.
В данном комплекте команда сыграет в домашнем матче Бундеслиги с «Аугсбургом» 8 марта.
Фото: Официальный сайт ФК «Бавария»
«Бавария» была основана 27 февраля 1900 года. За свою историю клуб 29 раз становился чемпионом Германии, 19 раз выигрывал Кубок и семь – Суперкубок страны. Также мюнхенцы являются пятикратными победителями Лиги чемпионов и по одному разу завоёвывали Кубок и Суперкубок УЕФА и трофей клубного чемпионата мира.
После 23 туров «Бавария», набрав 49 очков, занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.
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