Сарри отвергает опасения «Лиона» из-за коронавируса относительно болельщиков «Ювентуса»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом» в связи со вспышкой коронавируса в Италии.

Ранее «Лион» заявил, что после решения французских властей матч 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт со зрителями и без каких-либо ограничений, как и планировалось изначально.

«Я считаю, что это европейский вопрос, поэтому болельщики «Ювентуса» имеют полное право отправиться в Лион и болеть за свою команду. Все мы — от обычных людей до властей, в первую очередь, должны попытаться сдержать эту проблему, а затем найти решение», — приводит слова Сарри Sky Sports.

Также главный тренер «Лиона» Руди Гарсия заявил, что сосредоточен только на матче и отказывается беспокоиться на тему вспышки коронавируса.

Матч «Лион» — «Ювентус» состоится завтра, 26 февраля, в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер». Начало матча — в 23:00 мск.