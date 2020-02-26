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«Реал Мадрид» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
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CAS зарегистрировал апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА

CAS зарегистрировал апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА
Футбол / Лига чемпионов 0

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своём сайте сообщил о регистрации апелляции «Манчестер Сити», поданной на решение УЕФА об отстранении клуба от участия в двух предстоящих розыгрышах Лиги чемпионов и штрафе в размере € 30 млн.

Отмечается, что точные сроки вынесения вердикта судом пока не известны.

Напомним, УЕФА наложил санкции на «Манчестер Сити» в связи с тем, что клуб нарушал правила финансового фэйр-плей. Сообщалось также, что «горожане» могут быть наказаны и английскими футбольными властями.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Манчестер Сити» преодолел групповой этап и в 1/8 финала встретится с «Реалом». Первый матч команд пройдёт сегодня, 26 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнётся в 23:00 мск. Ответная встреча состоится в Манчестере 17 марта.

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