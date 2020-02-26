«Арсенал» готов продать Обамеянга летом. Игроком интересуются «Барселона» и «Интер»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть английский клуб в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.
По информации источника, лондонский клуб готов рассмотреть вариант с продажей футболиста летом на фоне того, что игрок отказывается подписывать новый контракт. Также клуб не хочет расставаться с игроком бесплатно, так как летом у габонца останется всего 12 месяцев по трудовому соглашению. Сам игрок, который ни разу не брал титулы чемпионатов и еврокубков, хотел бы выступать в Лиге чемпионов, где, по его мнению, «Арсенала» может не оказаться.
Если Обамеянг захочет остаться, то запросит такую же зарплату, как у полузащитника команды Месута Озила, — более € 350 тыс. в неделю. Но «Арсенал» скептически относится к этой идее, так как не собирается платить такую зарплату игроку, чья карьера в скором времени будет уже на закате. «Барселона» и «Интер» активно ищут форварда и заинтересованы в приобретении футболиста сборной Габона.
- 26 февраля 2020
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